Камеры сняли подрывника за закладкой бомбы под Toyota замректора вуза в Луганске

Камеры видеонаблюдения сняли человека, который установил взрывчатку на машину бывшего советника главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, замректора Луганского государственного университета имени Владимира Даля, военного эксперта Виталия Киселёва. Об этом он сам рассказал в беседе с журналистами.

"С третьего на четвёртое марта мой автомобиль был заминирован... Под днищем машины было заложено взрывчатое вещество неизвестного содержания… Касательно того человека, который закладывал, а на видеокамерах он запечатлён, мы, безусловно, это увидели, осмотрели со всех ракурсов. И в данный момент идёт его розыск… Я думаю, что наши силовые ведомства в ближайшее время постараются его найти", — сообщил Киселёв, его цитирует РИА "Новости".

Замректора напомнил, что его Toyota стояла у жилых домов, а рядом было множество людей, что неудивительно для 11–12 утра, когда на улице очень оживлённо. Поэтому, если бы взрыв автомобиля всё же произошёл, от него наверняка бы пострадали ни в чём не повинные люди, в том числе дети. Киселёв выразил благодарность бдительным жителям Луганска и сотрудникам правоохранительных органов, патрулирующим район с собакой, которые помогли вовремя обнаружить взрывчатку и предотвратить трагедию.