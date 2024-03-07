УИК Запорожской области: Семью погибшей во время теракта в Бердянске не запугать
Автомобиль погибшей во время теракта в Бердянске. Обложка © СУ СК РФ по Запорожской области
Семью погибшей от рук террористов в Бердянске не смогли запугать, заявила глава Избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
Она сообщила, что лично разговаривала с родными члена участковой избирательной комиссии (УИК) № 260 Елены Ильиной, которая скончалась в результате диверсии, и отметила, что террористы не смогли изменить их решений. Более того, её муж заявил, что готов идти до конца, а также попросил, чтобы сын погибшей заменил её в избиркоме.
"Просто нет слов, когда террористы борются с женщинами. Если они такие смелые, отважные, если им есть что сказать, пусть они сражаются достойно на поле боя, но не с гражданским населением, тем более с женщинами. Даже для них это как-то унизительно, не по-мужски", — считает глава избиркома.
Катющенко выразила искренние соболезнования семье погибшей и подчеркнула, что члены участковых избирательных комиссий и территориальных избиркомов будут продолжать работать, несмотря на угрозы со стороны террористов.
Напомним, ранее Life.ru сообщал, что в результате теракта в Бердянске погибла член избирательной комиссии Елена Ильина. Диверсанты заложили в её машину самодельное взрывное устройство. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с помощью её убийства хотели запугать население и помешать волеизъявлению россиян на грядущих выборах.