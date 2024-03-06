Член избиркома Бердянска погибла в результате подрыва автомобиля

В Бердянске в результате теракта была убита член избирательной комиссии, диверсанты заложили в её машину самодельное взрывное устройство. Женщина 1969 года рождения получила множественные травмы и скончалась в больнице, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Запорожской области.

Подорванный автомобиль погибшей жительницы Бердянска. Видео © СУ СК РФ по Запорожской области

В свою очередь глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что жертвой террористической атаки стала невинная женщина, у которой остались дети. Погибшая вела занятия в городском центре детского творчества Бердянска, трудилась, чтобы сделать жизнь региона лучше, и работала в избиркоме. Её убийство преследует конкретную террористическую цель — запугать и помешать волеизъявлению россиян на грядущих выборах.

"Сегодня в Бердянске произошла трагедия — в результате теракта погибла женщина 1969 года рождения. Самодельное взрывное устройство было заложено в легковом автомобиле, от полученных травм женщина скончалась в больнице. На месте преступления работает Следственный комитет. <...> Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшей, им будет оказана вся необходимая помощь", — говорится в публикации руководителя региона.

В региональном СУ СК сообщили о том, что заведено уголовное дело по статье 205 УК РФ (теракт). А председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в личном телеграм-канале заявил, что мощность использованного для подрыва авто СВУ составила порядка 1,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

"Около полутора килограммов в тротиловом эквиваленте составила мощность взрывчатки, заложенной террористами под автомобиль убитой жительницы Бердянска", — сказано в посте Рогова.