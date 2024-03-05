Целью диверсии на железной дороге под Самарой был подрыв поезда с химическим веществом

Спецслужбы Украины предприняли попытку спровоцировать экологическую катастрофу в Самарской области, взорвав двигавшийся с завода "Тольяттиазот" состав, который перевозил аммиак. Мост через Чапаевку террористам удалось частично повредить ещё вчера, на других отрезках ж/д пути были найдены несколько СВУ. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, у правоохранителей уже есть подозреваемые: в конце предыдущей недели около железнодорожных путей видели двоих мужчин с рюкзаками. Рост каждого около 170–180 сантиметров.