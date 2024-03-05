Целью диверсии на железной дороге под Самарой был подрыв поезда с химическим веществом
SHOT: Спецслужбы Украины пытались взорвать поезд с аммиаком в Самарской области
Спецслужбы Украины предприняли попытку спровоцировать экологическую катастрофу в Самарской области, взорвав двигавшийся с завода "Тольяттиазот" состав, который перевозил аммиак. Мост через Чапаевку террористам удалось частично повредить ещё вчера, на других отрезках ж/д пути были найдены несколько СВУ. Об этом со ссылкой на источник сообщает SHOT.
По сведениям телеграм-канала, у правоохранителей уже есть подозреваемые: в конце предыдущей недели около железнодорожных путей видели двоих мужчин с рюкзаками. Рост каждого около 170–180 сантиметров.
Украинским силовикам не впервой взрывать самарский аммиак — 5 июня 2023 года они подорвали участок аммиакопровода Тольятти – Одесса в Харьковской области. Облако ядовитого газа распространилось на площадь в десятки километров. Тогда после ЧП мирным жителям потребовалась медицинская помощь.
Напомним, 4 марта на ж/д перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошёл взрыв. Злоумышленники пытались обрушить опору железнодорожного моста через реку Чапаевку, но лишь частично повредили металлоконструкции. Никто не пострадал. Позже ещё три взрывных устройства были найдены на разных участках железной дороги в регионе. Сегодня был обнаружен ещё один посторонний объект.
Shutterstock / alleks19760526