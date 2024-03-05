На железной дороге под Самарой нашли подозрительный предмет

В Саратовской области на перегоне Куйбышевской железной дороги между станциями Жигулёвское Море и Химзаводская был найден посторонний объект. Пресс-служба ж/д компании сообщила об остановке движения поездов по этому участку на срок, который потребуется правоохранительным органам для оперативных мероприятий.