На железной дороге под Самарой нашли подозрительный предмет
На Куйбышевской ж/д нашли посторонний объект, перегон закрыт для движения
В Саратовской области на перегоне Куйбышевской железной дороги между станциями Жигулёвское Море и Химзаводская был найден посторонний объект. Пресс-служба ж/д компании сообщила об остановке движения поездов по этому участку на срок, который потребуется правоохранительным органам для оперативных мероприятий.
"5 марта 2024 года на ж/д инфраструктуре перегона Жигулёвское Море – Химзаводская (Самарская область) Куйбышевской железной дороги обнаружен посторонний предмет. На время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено", — говорится в публикации. В движении пассажирских и пригородных поездов на Куйбышевской ж/д могут возникнуть задержки.
Напомним, что утром в понедельник, 4 марта, на железнодорожном перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области прогремел взрыв. Неизвестные попытались подорвать опору через реку Чапаевку. В результате случившегося пострадавших нет. У объекта оказались повреждены металлоконструкции.
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