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Криминал

Двое из троих напавших на полицейский участок в Ереване ранены при взрыве

24 марта, 15:14
В Ереване совершено нападение на полицейский участок. Обложка © Х / MaximIsaev

В Ереване совершено нападение на полицейский участок. Обложка © Х / MaximIsaev

В Ереване доставлены с ранениями в больницу двое из троих злоумышленников, которые напали на полицейский участок. Об этом рассказал пресс-секретарь полиции Армении Нарек Саркисян.

В Ереване совершено нападение на полицейский участок. Видео © Х / MaximIsaev

"Сегодня трое вооружённых мужчин попытались ворваться в отделение полиции Нор-Норка, применили гранату, в результате чего двое из них ранены и госпитализированы с осколочными ранениями", — уточнил он.

Третий преступник держит в руках гранату и продолжает находиться возле полицейского отделения, по его обезвреживанию ведутся работы, добавил Саркисян.

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Напомним, у отдела полиции в районе Нор-Норк в Ереване прогремел взрыв, затем из здания раздались звуки стрельбы. Предположительно, туда ворвалась группа вооружённых людей с требованиями освободить нескольких лиц из-под стражи. Изначально говорилось, что речь идёт о "Боевом братстве". Но в организации опровергли свою причастность к случившемуся.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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