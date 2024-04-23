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23 апреля, 17:28

"На землю — я сказал": Неадекват пытался захватить самолёт в Сочи

Москвич угрожал взрывом и попытался поджечь себя на борту самолёта в Сочи

Неадекват на несколько минут захватил борт авиакомпании "Россия" в Сочи. Мужчина прорвался на взлётно-посадочную полосу, забрался в самолёт и начал угрожать поджогом, сообщает Mash.

Неадекват на несколько минут захватил самолёт в Сочи. Видео © Telegram / Mash

31-летний Алексей К. из Москвы выбежал из здания воздушной гавани в Адлере на ВПП, добежал до "Аэробуса А320", у которого планировался полёт в Санкт-Петербург. Он зашёл на борт и начал угрожать бортпроводникам, что подожжёт себя и взорвёт самолёт. Всё это сопровождалось неадекватными криками "Всем на землю!".

К счастью, на борту, кроме персонала, никого не было, так как рейс планировался позже. Неадеквата задержала охрана, сейчас его допрашивают. Из-за инцидента самолёт вылетел на три часа позже.

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Ранее Life.ru рассказывал, что суд назначил 300 часов обязательных работ жительнице Петербурга, которая в январе устроила дебош на рейсе Сочи – Санкт-Петербург. Самолёт экстренно пришлось сажать в Саратове. Как позже рассказала виновница происшествия, беспорядок она устроила из-за алкоголя, дозу которого не рассчитала перед полётом.

Обложка ©

Telegram / Mash

Александра Мышляева
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