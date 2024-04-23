"На землю — я сказал": Неадекват пытался захватить самолёт в Сочи

Неадекват на несколько минут захватил борт авиакомпании "Россия" в Сочи. Мужчина прорвался на взлётно-посадочную полосу, забрался в самолёт и начал угрожать поджогом, сообщает Mash.

Неадекват на несколько минут захватил самолёт в Сочи. Видео © Telegram / Mash

31-летний Алексей К. из Москвы выбежал из здания воздушной гавани в Адлере на ВПП, добежал до "Аэробуса А320", у которого планировался полёт в Санкт-Петербург. Он зашёл на борт и начал угрожать бортпроводникам, что подожжёт себя и взорвёт самолёт. Всё это сопровождалось неадекватными криками "Всем на землю!".

К счастью, на борту, кроме персонала, никого не было, так как рейс планировался позже. Неадеквата задержала охрана, сейчас его допрашивают. Из-за инцидента самолёт вылетел на три часа позже.