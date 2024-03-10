Бывшего премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки за пьяный дебош

Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, предположительно, перебрал с горячительными напитками и был снят с рейса в аэропорту Хельсинки. Как пишет Delfi, экс-глава правительства прибалтийской республики входил в состав бизнес-делегации, сопровождавшей министра иностранных дел Маргуса Цахкну. Группа вылетала в Японию.

Общаясь с журналистами, директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс признала факт инцидента, однако отметила, что Рыйвас, будучи членом бизнес-делегации, "свободен в своих действиях и решениях" и министерство не несёт за него ответственности.

В свою очередь эстонская газета Postimees со ссылкой на очевидцев пишет, что бывший премьер спорил с бортпроводницами. Причём уже в аэропорту он "находился в состоянии довольно сильного опьянения". Сам Рыйвас утверждает, что был трезв, а перепалка с экипажем возникла из-за использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб.