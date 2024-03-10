Бывшего премьера Эстонии сняли с рейса в аэропорту Хельсинки за пьяный дебош
Delfi: Пьяного экс-премьера Эстонии Рыйваса сняли с рейса в аэропорту Хельсинки
Таави Рыйвас. Обложка © ТАСС / Zuma / Mateusz Wlodarczyk
Бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас, предположительно, перебрал с горячительными напитками и был снят с рейса в аэропорту Хельсинки. Как пишет Delfi, экс-глава правительства прибалтийской республики входил в состав бизнес-делегации, сопровождавшей министра иностранных дел Маргуса Цахкну. Группа вылетала в Японию.
Общаясь с журналистами, директор бюро по связям с общественностью МИД Лийза Тоотс признала факт инцидента, однако отметила, что Рыйвас, будучи членом бизнес-делегации, "свободен в своих действиях и решениях" и министерство не несёт за него ответственности.
В свою очередь эстонская газета Postimees со ссылкой на очевидцев пишет, что бывший премьер спорил с бортпроводницами. Причём уже в аэропорту он "находился в состоянии довольно сильного опьянения". Сам Рыйвас утверждает, что был трезв, а перепалка с экипажем возникла из-за использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию Finnair с требованием возместить ущерб.
Ранее эксцентричным поведением на борту самолёта отличился российский политик — бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян. Вылетая из Барнаула в Москву, он не смог застегнуть ремень безопасности. Мужчина весом 170 килограммов взбесился и перешёл на оскорбления в адрес бортпроводников. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног. В итоге на борт были вызваны полицейские, они сняли экс-депутата с рейса. Сам Махсудян объяснил своё поведение страшной болезнью — раком.