Алтайский депутат устроил скандал на борту самолёта, потому что не смог пристегнуться

Депутата Алтайского Заксобрания от КПРФ Артака Махсудяна сняли с рейса "Победы", вылетавшего из Барнаула в Москву. По данным SHOT , парламентарию не хватило ремня, чтобы пристегнуться к креслу, а пересаживаться он не захотел и устроил скандал.

Махсудян хотел провести полёт в кресле у аварийного выхода, потому что там больше места для ног. Но депутат не смог пристегнуться — не хватило ремня, а удлинитель по правилам нельзя предоставлять тем, кто летит у аварийного. Махсудян садиться на обычное место не хотел и устроил скандал. В итоге депутата сняли с рейса.