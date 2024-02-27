Снятый со скандалом с рейса "Победы" экс-депутат объяснил свой дебош смертельной болезнью

Снятый со скандалом с рейса "Победы" бывший депутат Алтайского заксобрания от КПРФ Артак Махсудян объяснил свой дебош в самолёте тем, что он смертельно болен. Из-за этого, как утверждает экс-парламентарий, он нервно отреагировал на предложения бортпроводников пересесть на другое место, чтобы пристегнуть ремень безопасности, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, в отделении полиции барнаульского аэропорта 63-летний Махсудян признался, что сорвался на бортпроводников из-за своего неутешительного диагноза — онкологии. Экс-депутат сильно переживал на этом фоне, из-за чего учинил переполох в самолёте. В итоге на мужчину составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". После подписания документа он посидел в кафе в аэропорту, а затем отправился в больницу. Тем временем московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку авиакомпании "Победа" за отказ перевозить экс-депутата.

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям работников авиакомпании", — сообщает пресс-служба надзорного органа.