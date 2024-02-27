"Сказал: пошёл вон отсюда": Алтайский экс-депутат представил свою версию скандала на рейсе "Победы"
SHOT: Устроивший дебош в самолёте экс-депутат Махсудян подаст заявление в МВД
Устроивший дебош на борту авиакомпании "Победа" бывший депутат из Барнаула Артак Махсудян рассказал свою версию произошедшего. Как сообщает SHOT, мужчина собирается подать заявление в МВД и прокуратуру после инцидента.
Бывший депутат Артак Махсудян рассказал свою версию инцидента на борту "Победы". Видео © Telegram / SHOT
Бывший алтайский парламентарий собирался из Барнаула лететь в Москву, а затем в Сочи на лечение. Все перелёты обошлись ему в 47 тысяч рублей. Утром 27 февраля Махсудян спокойно поднялся на борт самолёта, сел на своё место 15F и ждал взлёта, как вдруг к нему подошла бортпроводница. Она заявила мужчине, что тот не может лететь у окошка возле аварийного выхода, так как ему невозможно выдать удлинитель для ремня.
"Я говорю: "А почему?" Я потом привязался, вот это надел, потом я ей сказал: "Пошёл вон отсюда! Иди на своё место! Я сейчас приведу себя в порядок, придёшь и проверишь", — сказал бывший депутат.
После этого девушка убежала к капитану воздушного судна. Махсудян заявил, что бортпроводница якобы является любовницей командира. Она доложила КВС о нештатной ситуации, и спустя некоторое время на борт зашли правоохранители, которые и вывели Махсудяна. Спустя несколько часов мужчина вновь купил билет на самолёт, но вылетел в Москву уже другой авиакомпанией — и никаких проблем у него не возникло. Теперь бывший парламентарий собирается жаловаться на "Победу" в компетентные органы.
Напомним, перепалка между Махсудяном и бортпроводницей произошла из-за того, что бывший депутат не смог пристегнуться к креслу в самолёте, вылетавшем из Барнаула в Москву. Мужчина весом 170 кг взбесился и перешёл на оскорбления. Пересаживаться он категорически отказался, мотивируя это тем, что у аварийного выхода больше места для ног. В итоге на борт были вызваны полицейские, бывшего депутата сняли с рейса. После инцидента Махсудян заявил, что болен раком, поэтому и сорвался на бортпроводницу.
ТАСС / Роман Пименов