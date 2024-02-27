"Сказал: пошёл вон отсюда": Алтайский экс-депутат представил свою версию скандала на рейсе "Победы"

Устроивший дебош на борту авиакомпании "Победа" бывший депутат из Барнаула Артак Махсудян рассказал свою версию произошедшего. Как сообщает SHOT, мужчина собирается подать заявление в МВД и прокуратуру после инцидента.

Бывший депутат Артак Махсудян рассказал свою версию инцидента на борту "Победы". Видео © Telegram / SHOT

Бывший алтайский парламентарий собирался из Барнаула лететь в Москву, а затем в Сочи на лечение. Все перелёты обошлись ему в 47 тысяч рублей. Утром 27 февраля Махсудян спокойно поднялся на борт самолёта, сел на своё место 15F и ждал взлёта, как вдруг к нему подошла бортпроводница. Она заявила мужчине, что тот не может лететь у окошка возле аварийного выхода, так как ему невозможно выдать удлинитель для ремня.

"Я говорю: "А почему?" Я потом привязался, вот это надел, потом я ей сказал: "Пошёл вон отсюда! Иди на своё место! Я сейчас приведу себя в порядок, придёшь и проверишь", — сказал бывший депутат.

После этого девушка убежала к капитану воздушного судна. Махсудян заявил, что бортпроводница якобы является любовницей командира. Она доложила КВС о нештатной ситуации, и спустя некоторое время на борт зашли правоохранители, которые и вывели Махсудяна. Спустя несколько часов мужчина вновь купил билет на самолёт, но вылетел в Москву уже другой авиакомпанией — и никаких проблем у него не возникло. Теперь бывший парламентарий собирается жаловаться на "Победу" в компетентные органы.