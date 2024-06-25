Недёшево, но сердито: Life.ru узнал цены на путёвки в Северную Корею

По данным телеграм-канала, за последние девять месяцев туры в КНДР подорожали в среднем на 15%. Например, если раньше они стоили около 83 тысяч рублей, то сейчас уже 95 тысяч. Однако в составе организованной группы поездка обойдётся дешевле.

Так, участнику группы от шести до девяти человек придётся потратить около 80 тысяч рублей, группы от 10 до 15 человек — около 75 тысяч рублей, а группы больше 16 человек — около 71 тысячи рублей. В эту стоимость входят авиабилеты из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание в отеле, трёхразовое питание, экскурсии, трансфер, а также работа гида. Виза в КНДР оплачивается в аэропорту отдельно, она стоит около пяти тысяч рублей. При этом поездки в Северную Корею предполагают пляжный отдых и посещение достопримечательностей государства.