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25 июня, 13:25

Недёшево, но сердито: Life.ru узнал цены на путёвки в Северную Корею

SHOT: Недельный тур в КНДР обойдётся почти в 100 тысяч рублей с человека

Недельный тур в Северную Корею обойдётся одному человеку почти в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, за последние девять месяцев туры в КНДР подорожали в среднем на 15%. Например, если раньше они стоили около 83 тысяч рублей, то сейчас уже 95 тысяч. Однако в составе организованной группы поездка обойдётся дешевле.

  • Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
  • Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин
    Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Улицы в Пхеньяне. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

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Так, участнику группы от шести до девяти человек придётся потратить около 80 тысяч рублей, группы от 10 до 15 человек — около 75 тысяч рублей, а группы больше 16 человек — около 71 тысячи рублей. В эту стоимость входят авиабилеты из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание в отеле, трёхразовое питание, экскурсии, трансфер, а также работа гида. Виза в КНДР оплачивается в аэропорту отдельно, она стоит около пяти тысяч рублей. При этом поездки в Северную Корею предполагают пляжный отдых и посещение достопримечательностей государства.

О путешествиях в КНДР начали активно говорить после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян, где его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало истерию на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между РФ и КНДР. В Кремле отметили, что любая внешнеполитическая активность Москвы воспринимается Западом в штыки, так как он пытается подавить нашу страну.

СМИ раскрыли, что произойдёт с Западом после визита Путина в КНДР
СМИ раскрыли, что произойдёт с Западом после визита Путина в КНДР
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Life.ru / Андрей Тишин

Наталья Исакова
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