Недёшево, но сердито: Life.ru узнал цены на путёвки в Северную Корею
SHOT: Недельный тур в КНДР обойдётся почти в 100 тысяч рублей с человека
Недельный тур в Северную Корею обойдётся одному человеку почти в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, за последние девять месяцев туры в КНДР подорожали в среднем на 15%. Например, если раньше они стоили около 83 тысяч рублей, то сейчас уже 95 тысяч. Однако в составе организованной группы поездка обойдётся дешевле.
Так, участнику группы от шести до девяти человек придётся потратить около 80 тысяч рублей, группы от 10 до 15 человек — около 75 тысяч рублей, а группы больше 16 человек — около 71 тысячи рублей. В эту стоимость входят авиабилеты из Владивостока в Пхеньян и обратно, проживание в отеле, трёхразовое питание, экскурсии, трансфер, а также работа гида. Виза в КНДР оплачивается в аэропорту отдельно, она стоит около пяти тысяч рублей. При этом поездки в Северную Корею предполагают пляжный отдых и посещение достопримечательностей государства.
О путешествиях в КНДР начали активно говорить после визита президента России Владимира Путина в Пхеньян, где его прямо возле самолёта встретил Ким Чен Ын. Лидеры двух стран общались тет-а-тет несколько часов, после чего был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Это вызвало истерию на Западе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал страны альянса и ЕС сплотиться на фоне развивающихся отношений между РФ и КНДР. В Кремле отметили, что любая внешнеполитическая активность Москвы воспринимается Западом в штыки, так как он пытается подавить нашу страну.
Life.ru / Андрей Тишин