Песков объяснил, почему Запад в штыки воспринял визит Путина в КНДР и Вьетнам

Западные государства в штыки воспринимают внешнюю политику Москвы, потому что пытаются подавить Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любая внешнеполитическая активность России, причём даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России", — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя реакцию Запада на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

Вместе с тем Песков выразил недоумение из-за реакции Запада на поездку российского лидера, так как партнёрство РФ с другими странами никогда не было направлено против кого-либо. Партнёрские связи Москвы направлены исключительно на рост благосостояния народов, участвующих во взаимодействии государств, пояснил пресс-секретарь президента.