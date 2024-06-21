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21 июня, 10:54

Песков объяснил, почему Запад в штыки воспринял визит Путина в КНДР и Вьетнам

Песков: Запад воспринимает внешнюю политику России, пытаясь её подавить

Владимир Путин во Вьетнаме. Обложка © Life.ru

Владимир Путин во Вьетнаме. Обложка © Life.ru

Западные государства в штыки воспринимают внешнюю политику Москвы, потому что пытаются подавить Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любая внешнеполитическая активность России, причём даже которая концентрируется в регионах, непосредственно прилегающих к нашей стране, воспринимается в штыки и, наверное, воспринимается через призму основного направления западных устремлений по подавлению России", — сказал представитель Кремля на брифинге, комментируя реакцию Запада на визит президента РФ Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

Вместе с тем Песков выразил недоумение из-за реакции Запада на поездку российского лидера, так как партнёрство РФ с другими странами никогда не было направлено против кого-либо. Партнёрские связи Москвы направлены исключительно на рост благосостояния народов, участвующих во взаимодействии государств, пояснил пресс-секретарь президента.

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Ранее политолог раскрыл положительные итоги визита Путина в КНДР. Главный триумф, по его словам, заключается в подписании новой редакции Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как указал эксперт, международные отношения претерпели серьёзные изменения и это потребовало корректировки важного основополагающего документа с соседним государством. Визит президента во Вьетнам, по словам специалиста, дал серьёзный импульс к развитию сотрудничества между Москвой и Ханоем. Насыщенная повестка переговоров дала хороший результат: подписан целый ряд документов, расширяющих партнёрство государств.

Александр Юнашев
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