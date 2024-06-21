Китайский профессор заявил об окончательном провале попыток США изолировать Россию

Успешные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам стали приговором для попыток Запада изолировать Россию. Уверенность в этом выразил в пятницу, 21 июня, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times.

По его словам, Москва показала всему миру, что диктату Запада подчиняться необязательно, есть альтернатива. И теперь множество стран не желают быть "марионетками" США, и Белому дому, подытожил профессор, попросту придётся смириться с таким развитием событий.

"Мировой порядок, основанный на гегемонии США, распадается", — говорится в "приговоре" китайского профессора.