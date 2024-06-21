ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 09:40

Китайский профессор заявил об окончательном провале попыток США изолировать Россию

GT: Визиты Путина в КНДР и Вьетнам стали символом провала политики США

Успешные визиты президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам стали приговором для попыток Запада изолировать Россию. Уверенность в этом выразил в пятницу, 21 июня, профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун в беседе с Global Times.

По его словам, Москва показала всему миру, что диктату Запада подчиняться необязательно, есть альтернатива. И теперь множество стран не желают быть "марионетками" США, и Белому дому, подытожил профессор, попросту придётся смириться с таким развитием событий.

"Мировой порядок, основанный на гегемонии США, распадается", — говорится в "приговоре" китайского профессора.

"С изоляцией покончено": Политолог объяснил, почему Запад истерит из-за визита Путина в Пхеньян
"С изоляцией покончено": Политолог объяснил, почему Запад истерит из-за визита Путина в Пхеньян

Ранее политолог раскрыл положительные итоги визита Путина в КНДР. Главный триумф заключается в подписании новой редакции Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Как указал эксперт, международные отношения претерпели серьёзные изменения, что требовало внесения изменений в важный основополагающий документ с соседним государством. Ну а визит президента России Владимира Путина во Вьетнам дал серьёзный импульс к развитию сотрудничества между двумя государствами. Насыщенная повестка переговоров дала хороший результат: подписан целый ряд документов, расширяющих партнёрство наших стран.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Марина Калегина
  • Новости
  • Путин
  • США
  • Китай
  • вьетнам
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров