Политолог выделил главные итоги визита Путина во Вьетнам Политолог Малинин: Визит Путина дал импульс к развитию отношений с Вьетнамом 20 июня, 14:45 Владимир Путин во время визита во Вьетнам. Фото © Life.ru / Андрей Тишин

Визит президента России Владимира Путина во Вьетнам дал серьёзный импульс к развитию сотрудничества между двумя государствами. Насыщенная повестка переговоров дала хороший результат: подписан целый ряд документов, расширяющих партнёрство наших стран. Об этом Life.ru заявил политолог, член Экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

"Особенно хотелось бы выделить введение расчётов в национальных валютах. Это продолжение крайне значимого тренда на дедолларизацию, который актуален как для России, так и для Вьетнама", — подчеркнул эксперт.

Ещё один важный результат переговоров, который выделил политолог, — расширение взаимодействия в военно-технической сфере. Подобное направление крайне востребовано с учётом того, что российские военные технологии, которые и раньше отличались высоким качеством и эффективностью, теперь доказали это в реальных боевых условиях. Поэтому их привлекательность ещё возросла.

"Особенно хотелось бы отметить, что лидеры России и Вьетнама подчёркивают: партнёрство носит внеблоковый характер и не направлено на противостояние с кем бы то ни было. Пока Штаты и многие европейские страны стремятся к эскалации геополитической напряжённости, пока они стимулируют не только украинский, но и другие конфликты, Россия последовательно стремится к развитию конструктивного, взаимовыгодного и равного сотрудничества со всеми странами, которые в этом заинтересованы", — отметил Малинин.

И визит президента РФ во Вьетнам — ещё одно тому подтверждение.

Символично, что сроки визита президента России во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания договора об основах дружественных отношений.

Авторы Александра Вишнякова