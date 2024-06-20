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20 июня, 11:37

"Надёжные друзья России": Путин в Ханое встретился с выпускниками советских и российских вузов

Путин во Вьетнаме встретился с выпускниками советских и российских вузов

В Большом оперном театре Ханоя проходит встреча президента России Владимира Путина и его вьетнамского коллеги То Лама с выпускниками советских и российских вузов. Президент России тепло поприветствовал собравшихся и рассказал, что в настоящее время в наших вузах обучается более трёх тысяч вьетнамских граждан, а всего в нашей стране получили образование около 75 тысяч вьетнамцев.

Путин во Вьетнаме встретился с выпускниками советских и российских вузов. Видео © Kremlin.ru

Российская сторона, по словам Путина, намерена и далее содействовать студенческим обменам, академической мобильности, запуску совместных образовательных проектов и вузовских программ.

"Уверен, опираясь на прочные традиции дружбы и взаимопомощи, будем последовательно развивать российско-вьетнамское партнёрство, ставить перед собой новые амбициозные цели и задачи", — отметил глава государства.

Путин добавил, что очень рад встретиться с выпускниками вузов нашей страны и "вновь оказаться в кругу надёжных друзей России".

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Напомним, что 19 июня Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка российского лидера в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Президент уже провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом.

Обложка ©

Kremlin.ru

Марина Калегина
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