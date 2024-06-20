Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям и мавзолею первого президента страны Хо Ши Мина. Венок от российского лидера был составлен из жёлтых хризантем и бордовых роз. Жёлтый цвет и сама хризантема символизирует бессмертие, а розы и их цвет стали выражением памяти и скорби.

Путин возложил венки к мавзолею Хо Ши Мина и памятнику павшим героям в Ханое. Видео © Kremlin.ru

Мемориал павшим героям расположен в северной части Ханоя, вблизи центральных партийных и государственных учреждений. Он был открыт 7 мая 1994 года — в день празднования 40-летия победы вьетнамского народа в битве против французских колонизаторов при Дьенбьенфу. Ну а посещение мавзолея Хо Ши Мина является непременным пунктом программ визитов зарубежных делегаций. Он находится на площади Бадинь, где традиционно проводятся торжественные шествия и военные парады.

При входе в мавзолей Хо Ши Мина на мраморной плите выбита его знаменитая фраза: "Нет ничего дороже независимости и свободы".