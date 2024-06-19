Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Ранее лидер РФ посетил КНДР.
Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Видео © Life.ru
Планируется, что глава Российского государства в Ханое проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. Кроме того, Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный приём, устроенный от имени президента Вьетнама. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 году.
Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин находился с официальным визитом в КНДР. Первым мероприятием стала красивая церемония на городской площади Пхеньяна, где жители Северной Кореи приветствовали лидеров двух стран с цветами в руках. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, после главы государств общались с глазу на глаз более двух часов. По итогам встречи был подписан Договор о всеобъемлющем партнёрстве. Этот документ предусматривает оказание взаимной помощи при агрессии в отношении одной из сторон. Ким Чен Ын тепло высказался о России, назвав страну соратником КНДР, а Путина — дорогим другом. Перед отъездом лидер РФ также посетил православный храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне. До трапа самолёта его лично по красной дорожке проводил председатель Ким Чен Ын, на прощание они обнялись и пожали друг другу руки.
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