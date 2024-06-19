Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам

Планируется, что глава Российского государства в Ханое проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. Кроме того, Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов, а также посетит торжественный приём, устроенный от имени президента Вьетнама. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 году.