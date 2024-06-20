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20 июня, 05:25

Путин прибыл в президентский дворец в Ханое

Президент РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец в столице Вьетнама — Ханое. Российский лидер находится в республике с государственным визитом.

Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. Видео © Life.ru

Главу российского государства встретил президент Вьетнама То Лам. На кадрах, снятых корреспондентом Life.ru, — то, как кортеж Путина въезжает в президентский дворец.

Напомним, что накануне вечером, 19 июня, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах. Лидер РФ проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. Также Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Вьетнамский оркестр и гимн России: В Ханое всё готово к встрече Путина
Вьетнамский оркестр и гимн России: В Ханое всё готово к встрече Путина
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Life.ru

Иван Косицын
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