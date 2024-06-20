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20 июня, 04:54

Вьетнамский оркестр и гимн России: В Ханое всё готово к встрече Путина

Вьетнамский оркестр в Ханое репетирует гимн России перед началом встречи Путина

В Ханое всё готово к встрече главы государства России Владимира Путина. Как передаёт корреспондент Life.ru с места событий, у президентского дворца включили фонтаны и вывесили российские и вьетнамские флаги.

В Ханое всё готово к встрече Путина. Видео © Life.ru / Андрей Тишин

В эти минуты вьетнамский оркестр репетирует гимн России у президентского дворца, российский лидер прибудет туда в скором времени. Путин проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. Также российский лидер встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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Напомним, что накануне вечером, 19 июня, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту: он посещал республику в 2001, 2006, 2013 и 2017 годах.

Обложка ©

Life.ru / Андрей Тишин

Оксана Попова
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