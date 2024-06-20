Вьетнам игнорирует США: На Западе испугались визита Путина в Ханой
Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина с визитом
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Вьетнамские власти начали игнорировать Соединённые Штаты ради укрепления отношений с Россией. Как пишет Bloomberg, об этом говорит то, что они приняли с официальным визитом в своей стране российского лидера Владимира Путина.
"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", — сказано в материале.
Автор статьи рассказал, что Ханой видит в Москве "стратегическую защиту", а также поддержку в самых различных областях, в том числе энергетике и военной сфере. Визит российского лидера, по словам журналистов, состоялся несмотря на возражения американской дипмиссии во Вьетнаме.
Представители агентства также отметили, что вьетнамское руководство подчеркнуло свои отношения с Кремлём длиною в десятки лет перед лицом негативной оценки Вашингтона. Помимо того, в статье указано, что Вьетнам не присоединился к осуждениям России после начала СВО, а занял нейтральный статус.
Напомним, что накануне вечером, 19 июня, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. До этого российский лидер встречался в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.