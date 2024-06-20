ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июня, 23:59

Вьетнам игнорирует США: На Западе испугались визита Путина в Ханой

Bloomberg: Вьетнам проигнорировал критику США, принимая Путина с визитом

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Вьетнамские власти начали игнорировать Соединённые Штаты ради укрепления отношений с Россией. Как пишет Bloomberg, об этом говорит то, что они приняли с официальным визитом в своей стране российского лидера Владимира Путина.

"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", — сказано в материале.

Автор статьи рассказал, что Ханой видит в Москве "стратегическую защиту", а также поддержку в самых различных областях, в том числе энергетике и военной сфере. Визит российского лидера, по словам журналистов, состоялся несмотря на возражения американской дипмиссии во Вьетнаме.

Представители агентства также отметили, что вьетнамское руководство подчеркнуло свои отношения с Кремлём длиною в десятки лет перед лицом негативной оценки Вашингтона. Помимо того, в статье указано, что Вьетнам не присоединился к осуждениям России после начала СВО, а занял нейтральный статус.

В Японии назвали нового союзника России в Азии
В Японии назвали нового союзника России в Азии

Напомним, что накануне вечером, 19 июня, Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. До этого российский лидер встречался в Пхеньяне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • США
  • Путин
  • вьетнам
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров