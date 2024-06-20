Вьетнам игнорирует США: На Западе испугались визита Путина в Ханой

Вьетнамские власти начали игнорировать Соединённые Штаты ради укрепления отношений с Россией. Как пишет Bloomberg, об этом говорит то, что они приняли с официальным визитом в своей стране российского лидера Владимира Путина.

"Вьетнам принимает Путина для укрепления отношений, игнорируя критику США", — сказано в материале.

Автор статьи рассказал, что Ханой видит в Москве "стратегическую защиту", а также поддержку в самых различных областях, в том числе энергетике и военной сфере. Визит российского лидера, по словам журналистов, состоялся несмотря на возражения американской дипмиссии во Вьетнаме.