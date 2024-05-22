В Японии назвали нового союзника России в Азии

Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по поводу специальной военной операции на Украине. Как пишет японское издание JB Press, об этом свидетельствует приглашение президента РФ Владимира Путина в Ханой, которое было сделано в марте текущего года.

В материале говорится, что вьетнамскому военному руководству по опыту столкновений с Вооружёнными силами Соединённых Штатов известно, что такие конфликты, как украинский, можно выиграть благодаря численности армии и моральному духу. Поэтому администрация этой азиатской страны уверена в победе России.

В то же время, по словам автора статьи, нерешительная дипломатия может нанести серьёзный ущерб Вьетнаму. В статье утверждается, что этот момент и ухудшение вьетнамо-американских отношений повлияли на принятие решения о приглашении российского лидера в Ханой.