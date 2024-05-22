В Японии назвали нового союзника России в Азии

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21 мая, 21:46

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JB Press: Приглашение Путина в Ханой говорит о вере Вьетнама в победу России

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг и президент России Владимир Путин на переговорах в Пекине. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Вьетнам изменил свою нейтральную позицию по поводу специальной военной операции на Украине. Как пишет японское издание JB Press, об этом свидетельствует приглашение президента РФ Владимира Путина в Ханой, которое было сделано в марте текущего года.

В материале говорится, что вьетнамскому военному руководству по опыту столкновений с Вооружёнными силами Соединённых Штатов известно, что такие конфликты, как украинский, можно выиграть благодаря численности армии и моральному духу. Поэтому администрация этой азиатской страны уверена в победе России.

В то же время, по словам автора статьи, нерешительная дипломатия может нанести серьёзный ущерб Вьетнаму. В статье утверждается, что этот момент и ухудшение вьетнамо-американских отношений повлияли на принятие решения о приглашении российского лидера в Ханой.

Автор публикации предположил, что данная инициатива может повлиять и на другие государства, которые до сих пор сохраняют нейтральную позицию по украинскому конфликту.

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Ранее Life.ru писал, что осенью прошлого года в Пекине прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и его вьетнамского коллеги Во Ван Тхыонга. По словам флористов, белые цветы, которые украшали стол на этом мероприятии, символизируют свежесть и рассвет чего-то нового.

Алексей Соловьёв
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