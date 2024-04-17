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17 апреля, 12:52

Россия и Вьетнам создают условия для обучения русскому языку

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский провёл рабочую встречу с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном в ходе визита вьетнамской делегации в Россию. Ключевой темой переговоров стало учреждение межгосударственной образовательной организации — Пушкинского центра.

В планах на этот год проведение второй Международной олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая успешно состоялась в ноябре прошлого года.

"Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама", — отметил Константин Могилевский.

Хоанг Минь Шон со своей стороны напомнил, что 1 декабря 2023 года было подписано соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов. В проекте он видит большой потенциал, и речь идёт не только об образовательном сотрудничестве вузов, но и о развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов.

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Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал жёсткий ответ странам, которые пытаются бороться с русским языком. По его словам, это глупость и настоящая истерия, которая порой приводит к плачевным последствиям. А вот в Министерстве обороны Армении решили избавиться от криков армейского "Ура" на русском языке. Оставшееся с давних советских времён восклицание будет заменено на не менее звучное и удобное "Кецце", что переводится как "да здравствует".

Обложка ©

jcomp / freepik

Марина Калегина
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