Россия и Вьетнам создают условия для обучения русскому языку

Замглавы Минобрнауки Константин Могилевский провёл рабочую встречу с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном в ходе визита вьетнамской делегации в Россию. Ключевой темой переговоров стало учреждение межгосударственной образовательной организации — Пушкинского центра.

В планах на этот год проведение второй Международной олимпиады по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая успешно состоялась в ноябре прошлого года.

"Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама", — отметил Константин Могилевский.

Хоанг Минь Шон со своей стороны напомнил, что 1 декабря 2023 года было подписано соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов. В проекте он видит большой потенциал, и речь идёт не только об образовательном сотрудничестве вузов, но и о развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов.