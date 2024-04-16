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Регион
16 апреля, 16:49

Токаев дал жёсткий ответ странам, которые пытаются бороться с русским языком

Токаев назвал глупостью борьбу некоторых стран с русским языком

Нагнетание нетерпимости к русскому языку и борьба с ним, как это происходит в ряде стран, являются настоящей глупостью. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей поездки по Костанайской области.

"Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", — заявил Токаев на встрече с жителями региона.

Толерантность своей точки зрения Токаев подчеркнул, указав, что в соответствии с конституцией в его стране государственным языком является казахский. При этом и русский используется по нормам государства наравне с казахским, представляя также функции официального языка.

"Поэтому здесь никакого противоречия нет — как удобно, так и надо говорить", — сказал глава Казахстана в ответ на вопрос русскоязычного жителя области.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, что на фоне прочих важнейших вопросов внешней и внутренней политики страны в Министерстве обороны Армении решили избавиться от криков армейского "Ура" на русском языке. Оставшееся с давних советских времён восклицание будет заменено на не менее звучное и удобное "Кецце", что переводится как "Да здравствует".

Обложка ©

ТАСС / Бобылев Сергей

Владимир Озеров
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