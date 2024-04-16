Токаев дал жёсткий ответ странам, которые пытаются бороться с русским языком

Нагнетание нетерпимости к русскому языку и борьба с ним, как это происходит в ряде стран, являются настоящей глупостью. Такое мнение высказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время своей поездки по Костанайской области.

"Нагнетать истерию вокруг языка, тем более бороться против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют сейчас в результате этого всего, мы видим. Это глупость", — заявил Токаев на встрече с жителями региона.

Толерантность своей точки зрения Токаев подчеркнул, указав, что в соответствии с конституцией в его стране государственным языком является казахский. При этом и русский используется по нормам государства наравне с казахским, представляя также функции официального языка.

"Поэтому здесь никакого противоречия нет — как удобно, так и надо говорить", — сказал глава Казахстана в ответ на вопрос русскоязычного жителя области.