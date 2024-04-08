В армии Армении перестанут кричать "Ура" на русском языке

В армии Армении перестанут кричать "Ура". Оставшееся с советских времён восклицание планируется заменить на "Кецце", что в переводе означает "Да здравствует". В Минобороны страны сообщили, что необходимые изменения будут внесены в новый армейский устав.

"Переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. В ведомстве отметили, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас", — пишет "Sputnik Армения".

Между тем авторы инициативы не намерены менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству. В военном ведомстве пояснили, что задачи адаптировать устав к модели армии какой-либо страны не ставится.