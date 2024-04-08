Сотрудников Института русского языка задержали за аферу с незаконной миграцией

В Москве задержаны сотрудники Института русского языка им. Пушкина по делу о незаконной миграции. Их подозревают в том, что они "в серую" выдавали приезжим сертификаты о знании русского языка — необходимый документ для оформления разрешения на работу, получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительство в нашей стране. На деле, как выяснило следствие, большая часть их клиентов-иностранцев такими знаниями не обладала.

"Черёмушкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Юго-Западному административному округу ГСУ СКР по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", — сообщает пресс-служба столичного главка СК.

Отметим, что экзамен на знание русской речи, являющийся обязательным для лиц, желающих проживать в России, введён в нашей стране с 2015 года. Он подтверждает, что мигрант может общаться на русском языке и понимать его, а также знает законодательство России, ведь не знание закона не освобождает от ответственности. От представления документов, подтверждающих владение русским языком, освобождаются мужчины, достигшие возраста 65 лет, женщины, достигшие возраста 60 лет, недееспособные лица и инвалиды I группы.