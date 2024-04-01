МВД РФ предложило сократить срок пребывания мигрантов в стране до 90 дней в год

МВД РФ закончило работу над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"[Документ] предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — указано в сообщении.

По словам представителя МВД, закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в РФ, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение одного года, а также создания цифрового профиля иностранца. Напомним, что раньше мигранты могли находиться в России 90 дней в течение полугода.

Кроме того, МВД предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев, которые приезжают в страну, уточнила Волк. Вместе с тем ведомство считает нужным создать единый документ, в котором прописаны права иностранцев на проживание и работу в России. Представитель МВД добавила, что новый законопроект позволит собирать всю информацию об иностранном гражданине в единый цифровой профиль и предоставлять полиции право на административный надзор за пребыванием таких лиц в стране.