МВД РФ предложило сократить срок пребывания мигрантов в стране до 90 дней в год
МВД РФ закончило работу над законопроектом об ужесточении государственного контроля в сфере миграции. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
"[Документ] предусматривает расширение правовых оснований для использования современных средств и способов контроля за въездом и нахождением в Российской Федерации иностранных граждан", — указано в сообщении.
По словам представителя МВД, закон устанавливает правовые основания для введения биометрической идентификации личности при въезде в РФ, сокращение срока временного пребывания иностранцев до 90 дней в течение одного года, а также создания цифрового профиля иностранца. Напомним, что раньше мигранты могли находиться в России 90 дней в течение полугода.
Кроме того, МВД предлагает ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование всех иностранцев, которые приезжают в страну, уточнила Волк. Вместе с тем ведомство считает нужным создать единый документ, в котором прописаны права иностранцев на проживание и работу в России. Представитель МВД добавила, что новый законопроект позволит собирать всю информацию об иностранном гражданине в единый цифровой профиль и предоставлять полиции право на административный надзор за пребыванием таких лиц в стране.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в миграционной сфере должна быть под контролем. 26 марта российский лидер поручил Генпрокуратуре совместно с коллегами из МВД РФ и других правоохранительных органов продумать систему дополнительных мер, в том числе по соблюдению законности в данной сфере.
ТАСС / Замир Усманов