Путин: Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих россиян
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Ситуация в сфере миграции беспокоит многих россиян, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры. Глава государства поручил надзорному органу проработать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе по соблюдению законности в этой сфере.
"Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", — подчеркнул российский лидер.
Напомним, 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь, после чего подожгли здание. В тот страшный вечер там должен был состояться концерт рок-группы "Пикник". Жертвами, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Всех четверых боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под стражей оказались трое соучастников террористов, а сегодня, 26 марта, — восьмой фигурант, сдавший жильё главарю банды.