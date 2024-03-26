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26 марта, 11:30

Путин: Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих россиян

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Ситуация в сфере миграции беспокоит многих россиян, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры. Глава государства поручил надзорному органу проработать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе по соблюдению законности в этой сфере.

"Очень важная и беспокоящая миллионы людей ситуация в этой сфере должна быть под контролем", — подчеркнул российский лидер.

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Напомним, 22 марта в Красногорске произошёл страшный теракт: вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь, после чего подожгли здание. В тот страшный вечер там должен был состояться концерт рок-группы "Пикник". Жертвами, по последним данным, стали 139 человек, ещё 182 пострадали. Всех четверых боевиков задержали в Брянской области, 24 марта суд отправил их в СИЗО. На следующий день под стражей оказались трое соучастников террористов, а сегодня, 26 марта, — восьмой фигурант, сдавший жильё главарю банды.

Матвей Константинов
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