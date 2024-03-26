Путин: Ситуация в миграционной сфере беспокоит многих россиян

Ситуация в сфере миграции беспокоит многих россиян, она должна быть на контроле. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии Генпрокуратуры. Глава государства поручил надзорному органу проработать систему превентивных антикриминальных мер, в том числе по соблюдению законности в этой сфере.