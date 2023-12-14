Путин назвал количество трудовых мигрантов в России

В России наблюдается непростая проблема с миграцией, в стране находится около десяти миллионов трудовых мигрантов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

Путин заявил, что в России около десяти миллионов трудовых мигрантов. Видео © LIFE

"Это непростая проблема. Мы не должны в ущерб российскому народу решать трудовые проблемы за счёт мигрантов. Нужно, чтобы все мигранты уважали наши законы и традиции народов России. Но нужно и им нормальные, человеческие условия организовывать", — указал российский лидер.

Президент добавил, что необходим специальный орган, который смотрел бы на эту проблему в комплексе. Прежде всего нужно ориентироваться на интересы местного населения, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявлял, что мигранты должны знать и уважать российские законы. Также президент отметил, что Россия открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке и проводит другие различные мероприятия.