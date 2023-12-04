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4 декабря, 18:10

Путин заявил, что мигранты должны знать и уважать российские законы

Россия должна соблюдать этнокультурный баланс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию с мигрантами в стране.

"Очень острый вопрос про права мигрантов. Не могу не согласиться с тем, что должен соблюдаться баланс: баланс этнокультурный", — подчеркнул глава государства на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По словам президента, всё, что происходит в этой сфере, продиктовано потребностями экономики, нехваткой рабочих рук. Путин призвал привлекать такие трудовые ресурсы, которые отвечают экономическим интересам России. Это значит, что люди должны быть подготовлены с языковой, этнокультурной точки зрения, знать и уважать российские законы и традиции. Также президент отметил, что РФ открывает в странах СНГ школы с преподаванием на русском языке, проводит и другие различные мероприятия.

"Но это не исключает того, что все приезжающие должны исполнять российские законы. Ну и, разумеется, их права мы, как цивилизованная страна, тоже должны обеспечивать", — указал глава государства.

Ранее тему мигрантов поднял на заседании глава СПЧ Валерий Фадеев.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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