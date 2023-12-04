Миронов предложил высылать из России родню мигрантов-преступников

Руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов высказался о необходимости выдворять из страны родственников мигрантов, которые совершили преступление на территории России. Об этом он сообщил на парламентских слушаниях на тему "Вопросы законодательного обеспечения реализации Стратегии государственной национальной политики РФ".

"Такая мера, как ответственность родов, кланов, за преступные действия своих членов должна быть. Если такой мигрант совершил преступление, он сам должен ответить по закону Российской Федерации, а его вся родня немедленно должна быть выдворена из РФ. Пускай будет круговая порука", — заявил Миронов.