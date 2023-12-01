Отток мигрантов может ударить по кошелькам россиян с неожиданной стороны

Стоимость клининговых услуг в России может вырасти в два раза в связи с острой нехваткой кадров. Главные причины такой ситуации — невысокие зарплаты и отток мигрантов из страны. Об этом сообщил Mash.

По информации канала, количество сообщений о поиске людей на вакансию специалистов по клинингу увеличилось по меньшей мере в семь раз. То есть в августе было размещено порядка 300 вакансий, а сейчас их более 2 тысяч. При этом непохоже, чтобы от желающих занять эти рабочие места не было отбоя. Оно и понятно: зарплаты не выросли, а жизнь в РФ для мигрантов обходится недёшево, да и переводить родным средства в другую страну тоже невыгодно. А ещё на рынке сейчас стало немало других предложений, где зарплата куда более привлекательна.

Клининговые службы не торопятся поднимать своим сотрудникам зарплаты тоже по объективным причинам: повышение стоимости уборки для клиентов — тоже риск. Так, со многими организациями заключены договоры по фиксированной цене на год вперёд, и такие документы не всегда можно пересмотреть в соответствии с изменениями рынка. Впрочем, крупные клининговые компании уже обозначили эту проблему, ну а тем, кто привык вызывать клининг на дом, придётся либо раскошеливаться основательнее, либо наводить погоду в доме собственными силами.