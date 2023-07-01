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1 июля, 02:34

В Петербурге открыли памятник первому вьетнамскому президенту Хо Ши Мину

В Санкт-Петербурге открыли памятник первому президенту Вьетнама Хо Ши Мину

<p>В Петербурге установили памятник первому главе Вьетнама Хо Ши Мину. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-06-30/v-peterburge-ustanovili-pamyatnik-ho-shi-minu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Фуфаев</a></p>

В Петербурге установили памятник первому главе Вьетнама Хо Ши Мину. Обложка © Газета "Петербургский дневник" / Дмитрий Фуфаев

В Петербурге торжественно открыли памятник первому президенту Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мину. Монумент установлен на пересечении улицы Хошимина и проспекта Просвещения, пишет газета "Петербургский дневник".

"Сегодня знаменательный день для российско-вьетнамских отношений. У Хо Ши Мина была мечта — чтобы Вьетнам стал независимым, у каждого жителя были еда, одежда и возможность учить своих детей. Совместно со своим народом он сделал всё, чтобы эта мечта сбылась", — заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Он подчеркнул, что сегодня главы России и Вьетнама продолжают дело Хо Ши Мина, находясь в многолетних дружеских отношениях, поддерживая друг друга и отстаивая свою независимость.

По словам члена политбюро Коммунистической партии Вьетнама, секретаря Партийного комитета города Хошимина Нгуена Ван Нэна, это событие стало важным политическим и гуманитарным шагом. А председатель Союза обществ дружбы Вьетнама Нгуен Фыонг Нга заявил, что данный памятник — напоминание того, как Хо Ши Мин приехал в Петербург в 33 года, найдя здесь новый путь спасения для своей родины. По его стопам в Россию приехали уже сотни тысяч вьетнамцев, добавил он.

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Анатолий Симоненко
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