Россия может возобновить прямое авиасообщение ещё с одной страной
ТАСС: Прямые рейсы между РФ и Вьетнамом могут вновь запустить в этом году
Прямые рейсы авиасообщения между Россией и Вьетнамом могут возобновить уже в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Собеседник информационного агентства сообщил, что обе стороны активно ведут работу над возобновлением рейсов. По его словам, есть надежда на то, что всё получится организовать уже в этом году.
Надеемся, что в ближайшем будущем ситуация с авиаперелётами изменится к лучшему. Недавно стало известно, что авиаперевозчик Georgian Airways увеличил число транзитных рейсов из Москвы в Европу.
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