Россия может возобновить прямое авиасообщение ещё с одной страной

Прямые рейсы авиасообщения между Россией и Вьетнамом могут возобновить уже в этом году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Собеседник информационного агентства сообщил, что обе стороны активно ведут работу над возобновлением рейсов. По его словам, есть надежда на то, что всё получится организовать уже в этом году.