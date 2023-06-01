Женщина умерла на борту вылетевшего из Сочи самолёта

Пассажирка самолёта, который направлялся из Сочи в Челябинск, умерла во время полёта. Сейчас идёт проверка, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи – Челябинск авиакомпании "Уральские авиалинии", скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения", — говорится в сообщении надзорного органа.

Свердловская транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. По факту смерти женщины проводится проверка. Как сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК, пассажирка скончалась 31 мая примерно в 15:30. Следователи также начали проверку. Опрашиваются свидетели, в ближайшее время будут назначены медицинские экспертизы.