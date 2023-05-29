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29 мая, 06:32

Самолёт с пассажирами неудачно развернулся и выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке

В Новокузнецке самолёт с 157 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы

<p>Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zstproc/1576" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Западно-Сибирская транспортная прокуратура</a></p>

Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В Кемеровской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщил SHOT.

Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Фото © Telegram / SHOT

Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Фото © Telegram / SHOT

Всё произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 157 пассажирами на борту должен был вылететь в Санкт-Петербург, однако неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке. В итоге одно из его шасси выехало с асфальтового покрытия и оказалось за пределами ВПП.

К счастью, никто не пострадал, однако было решено вернуть всех пассажиров в аэропорт. Сам рейс перенесли. Теперь вылет планируется на 20:00 по местному времени (16:00 мск). Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

В лайнере дверь открылась ещё при посадке, и пассажиров чуть не сдуло

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии легкомоторный самолёт рухнул на машину прямо в центре города Вецлар. К сожалению, жертв избежать не удалось — погиб пилот, управлявший воздушным судном. Кроме того, несколько человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе и водитель повреждённого авто.

Николь Вербер
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