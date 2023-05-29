Самолёт с пассажирами неудачно развернулся и выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке
В Новокузнецке самолёт с 157 пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы
Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Обложка © Telegram / Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Кемеровской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщил SHOT.
Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Фото © Telegram / SHOT
Всё произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 157 пассажирами на борту должен был вылететь в Санкт-Петербург, однако неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке. В итоге одно из его шасси выехало с асфальтового покрытия и оказалось за пределами ВПП.
К счастью, никто не пострадал, однако было решено вернуть всех пассажиров в аэропорт. Сам рейс перенесли. Теперь вылет планируется на 20:00 по местному времени (16:00 мск). Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Ранее Лайф рассказывал, что в Германии легкомоторный самолёт рухнул на машину прямо в центре города Вецлар. К сожалению, жертв избежать не удалось — погиб пилот, управлявший воздушным судном. Кроме того, несколько человек получили ранения разной степени тяжести, в том числе и водитель повреждённого авто.