Самолёт с пассажирами неудачно развернулся и выкатился за пределы ВПП в Новокузнецке

В Кемеровской области самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщил SHOT.

Самолёт с пассажирами выкатился за пределы взлётной полосы. Фото © Telegram / SHOT

Всё произошло в новокузнецком аэропорту имени Б.В. Волынова. Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind с 157 пассажирами на борту должен был вылететь в Санкт-Петербург, однако неудачно развернулся, двигаясь к стартовой точке. В итоге одно из его шасси выехало с асфальтового покрытия и оказалось за пределами ВПП.

К счастью, никто не пострадал, однако было решено вернуть всех пассажиров в аэропорт. Сам рейс перенесли. Теперь вылет планируется на 20:00 по местному времени (16:00 мск). Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.