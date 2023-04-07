Чернышенко сообщил о готовности РФ участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме АЭС как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе официального Ханоя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампредседателя Правительства РФ, который находится в этой стране с рабочим визитом, выступил на встрече с руководителями местной атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии.

"Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", — заявил Чернышенко.

Как он указал, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама. Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности, подчеркнул российский вице-премьер.