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7 апреля, 06:28

Чернышенко сообщил о готовности РФ участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Чернышенко: Россия готова участвовать в строительстве АЭС во Вьетнаме

Россия готова участвовать в строительстве во Вьетнаме АЭС как большой, так и малой мощности при соответствующем запросе официального Ханоя. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Зампредседателя Правительства РФ, который находится в этой стране с рабочим визитом, выступил на встрече с руководителями местной атомной отрасли, которая прошла в Институте атомной энергии Вьетнама на полях заседания российско-вьетнамской межправительственной комиссии.

"Россия готова участвовать и помогать Вьетнаму в случае принятия решения о строительстве атомных электростанций как большой, так и малой мощности", — заявил Чернышенко.

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Как он указал, атомная энергетика могла бы сыграть важную роль в обеспечении энергетического суверенитета Вьетнама. Принятие такого решения позволит Вьетнаму вплотную приблизиться к достижению цели климатической нейтральности, подчеркнул российский вице-премьер.

Ранее сообщалось, что глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе визита на Запорожскую АЭС убедился в том, что на станции никогда не было и не будет наступательного вооружения.

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kremlin.ru

Иван Косицын
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