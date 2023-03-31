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31 марта, 19:23

В России решили отказаться от понятия Чернобыльской зоны отчуждения

В России с 2024 года может быть исключено понятие зоны отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в тексте постановления правительства, опубликованном на портале правовой информации.

"Признать утратившим силу постановление правительства РФ от 8 октября 2015 г. № 1074 "Об утверждении перечня населённых пунктов, находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", говорится в постановлении.

Оно вступает в силу 1 января 2024 года. В новом перечне не упомянуты четыре посёлка Брянской области, которые находились в зоне отчуждения.

А ещё с 25 до 11 будет сокращено число населённых пунктов этого региона, находящихся в зоне отчуждения. Также снизится количество населённых пунктов, включённых ранее в иные зоны радиационного заражения.

В районе Чернобыльской АЭС нашли лягушек-мутантов

В районе Чернобыльской АЭС нашли лягушек-мутантов

Как сообщал Лайф, ранее учёные обнаружили, что чернобыльские собаки генетически отличаются от сородичей, живущих в других регионах.

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ТАСС / Фёдор Савинцев

Андрей Григорьев
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