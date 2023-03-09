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9 марта, 12:49

Учёные выявили, что ДНК чернобыльских собак отличается от генов сородичей

Чернобыльские собаки генетически отличаются от сородичей, живущих в других регионах. К такому выводу пришла группа учёных, результаты их исследования опубликовал журнал Science Advances.

"Сравнение их ДНК с устройством геномов различных пород домашних и одичавших собак из других регионов мира указало на то, что собаки из Чернобыля обладают уникальной структурой генома", — говорится в публикации.

Учёные выяснили, что живущие ближе к АЭС собаки генетически отличаются от городских. Из-за физического барьера вокруг электростанции у животных была ограничена возможность скрещиваться и обмениваться генами. Специалисты пытаются понять, существуют ли особенности ДНК, которые помогают собакам жить в условиях длительного облучения.

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Илья Суриков
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