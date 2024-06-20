Российский лидер Владимир Путин в четверг, 20 июня, встретился с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Беседа прошла в здании ЦК Компартии в Ханое.

Президент РФ Владимир Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ выразил признательность Нгуен Фу Чонгу за гостеприимство и радушный приём. Путин также заметил, что Москва твёрдо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом.

"Мы твёрдо настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом, которое остаётся в числе приоритетных направлений российской внешней политики", — отметил Путин на переговорах.

По словам главы государства, Москва готова продолжать активную совместную работу в разных областях, в том числе экономических, научно-технических сферах, а также в вопросах обороны, безопасности и гуманитарных контактов. Путин добавил, что Вьетнам является надёжным союзником РФ, а отношения между государствами прошли испытания, в частности, во время борьбы вьетнамского народа за независимость.