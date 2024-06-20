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20 июня, 10:27

Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 20 июня, встретился с генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Беседа прошла в здании ЦК Компартии в Ханое.

Президент РФ Владимир Путин встретился с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент РФ выразил признательность Нгуен Фу Чонгу за гостеприимство и радушный приём. Путин также заметил, что Москва твёрдо нацелена на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом.

"Мы твёрдо настроены на углубление всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом, которое остаётся в числе приоритетных направлений российской внешней политики", — отметил Путин на переговорах.

По словам главы государства, Москва готова продолжать активную совместную работу в разных областях, в том числе экономических, научно-технических сферах, а также в вопросах обороны, безопасности и гуманитарных контактов. Путин добавил, что Вьетнам является надёжным союзником РФ, а отношения между государствами прошли испытания, в частности, во время борьбы вьетнамского народа за независимость.

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Как сообщал Life.ru, 19 июня Путин прибыл с визитом во Вьетнам. Это пятая поездка президента РФ в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Глава государства уже провёл переговоры с вьетнамским коллегой То Ламом. Кроме того, российский лидер встретится с выпускниками советских и российских вузов. Символично, что сроки визита Путина во Вьетнам совпали со знаменательной датой — 30-летием подписания договора об основах дружественных отношений.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Никита Осипов
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