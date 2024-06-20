В Госдуме рассказали, быть ли российской военной базе во Вьетнаме

Визит президента Владимира Путина во Вьетнам может положить начало переговорам о возвращении российской военной базы в азиатскую республику. Таким мнением поделился с Life.ru депутат Госдумы Андрей Красов.

Депутат Красов напомнил, что мы закрыли свою базу в Камрани не из-за желания вьетнамской стороны. Видео © Life.ru

Он напомнил, что в своё время мы закрыли нашу базу в Камрани не из-за желания вьетнамской стороны. Они-то как раз этого очень не хотели.

"Вы помните, какие события развивались в нашей стране в начале 90-х. Переход одного вида государства под названием Советский Союз в другое государство с несколько изменёнными границами с названием Российская Федерация. Естественно, средств не хватало, в том числе присутствовать в разных регионах мира. Сейчас стоит вопрос о возвращении наших баз в разные регионы. Это желание не только нашей стороны, это желание и тех стран, которые хотят чувствовать себя в безопасности", — отметил собеседник Life.ru.

Камрань — военная база во вьетнамской провинции Кханьхоа, расположена на берегу Южно-Китайского моря. Благодаря природным условиям порт Камрани считается одним из лучших глубоководных портов в мире. Современный Вьетнам придерживается политики "трёх нет", по которой государство не передаёт базу третьим странам, но предоставляет лишь в качестве перевалочного пункта.