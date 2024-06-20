Визит Путина во Вьетнам сочли успехом "бамбуковой дипломатии"

Официальный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам указывает на успех проводимой гибкой внешней политики Ханоя. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на приглашённого научного сотрудника сингапурского Института ИСЕАС – Юсофа Исхака — Нгуен Кхак Зянга.

"Ханой знает, что он должен активно уравновешивать различные силы. В противном случае он был бы втянут в политические игры без какой-либо возможности изменить направление игры", — пишет издание.

Авторы материала уточнили, что многовекторная политика Вьетнама основана на принципе "бамбуковой дипломатии", сравнимой с "сильными корнями, толстым стволом и гибкими ветвями" бамбука. Научный сотрудник отметил, что визит главы российского государства не способен нанести сильный ущерб отношениям Вьетнама и США, несмотря на раздражение Вашингтона. Ханой продемонстрировал, что занимает "активно-нейтральную" позицию на мировой арене, в отличие от других нейтральных стран, которые ведут пассивную внешнюю политику.