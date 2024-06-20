Визит Путина во Вьетнам сочли успехом "бамбуковой дипломатии"
FT: Визит Путина во Вьетнам демонстрирует успех внешней политики Ханоя
Президент РФ Владимир Путин во Вьетнаме. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Официальный визит президента России Владимира Путина во Вьетнам указывает на успех проводимой гибкой внешней политики Ханоя. Об этом сообщает Financial Times (FT), ссылаясь на приглашённого научного сотрудника сингапурского Института ИСЕАС – Юсофа Исхака — Нгуен Кхак Зянга.
"Ханой знает, что он должен активно уравновешивать различные силы. В противном случае он был бы втянут в политические игры без какой-либо возможности изменить направление игры", — пишет издание.
Авторы материала уточнили, что многовекторная политика Вьетнама основана на принципе "бамбуковой дипломатии", сравнимой с "сильными корнями, толстым стволом и гибкими ветвями" бамбука. Научный сотрудник отметил, что визит главы российского государства не способен нанести сильный ущерб отношениям Вьетнама и США, несмотря на раздражение Вашингтона. Ханой продемонстрировал, что занимает "активно-нейтральную" позицию на мировой арене, в отличие от других нейтральных стран, которые ведут пассивную внешнюю политику.
Напомним, что вчера, 19 июня, Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка лидера РФ в азиатскую страну на высшем государственном посту. Путин проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, а также встретится с выпускниками советских и российских вузов. Уже с утра Путин прибыл в президентский дворец в столице Вьетнама — Ханое. Его встретил лидер республики То Лам. Тем временем местные жители и стражи порядка пришли в восторг от автомобиля Aurus, на котором приехал глава российского государства.