Каждый хочет сфотографироваться: Aurus Путина вызвал восторг во Вьетнаме
Во Вьетнаме пришли в восторг от автомобиля Aurus, на котором приехал Путин
Во Вьетнаме пришли в восторг от люксового автомобиля Aurus, на котором лидер РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. На кадрах, снятых корреспондентом Life.ru, видно, что местные дети и стражи порядка восхитились машиной и активно фотографируются на её фоне.
Во Вьетнаме все фотографируются с автомобилем Aurus. Видео © Life.ru
Тем временем Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в Большом зале президентского дворца в Ханое. Перед началом переговоров лидеры двух стран по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.
Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. Видео © Life.ru
Накануне сообщалось, что после переговоров в Пхеньяне президент РФ Владимир Путин подарил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну уже второй люксовый автомобиль Aurus. Позже они вместе проехались по северокорейской столице.
Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама, среди которых президент То Лам, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонг, премьер-министр Фам Минь Тинь и председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. Также Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Life.ru