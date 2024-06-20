Каждый хочет сфотографироваться: Aurus Путина вызвал восторг во Вьетнаме

Во Вьетнаме пришли в восторг от люксового автомобиля Aurus, на котором лидер РФ Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. На кадрах, снятых корреспондентом Life.ru, видно, что местные дети и стражи порядка восхитились машиной и активно фотографируются на её фоне.

Во Вьетнаме все фотографируются с автомобилем Aurus. Видео © Life.ru

Тем временем Путин и президент Вьетнама То Лам начали двусторонние переговоры. Встреча проходит в Большом зале президентского дворца в Ханое. Перед началом переговоров лидеры двух стран по традиции сфотографировались, пожимая руки на фоне национальных флагов.

Владимир Путин прибыл в президентский дворец в Ханое. Видео © Life.ru