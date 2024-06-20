ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июня, 06:31
4081

Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве

Владимир Путин и То Лам. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Владимир Путин и То Лам. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В начале переговоров глава государства указал, что повестка обширная.

"Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", — сказал Путин.

Глава российского государства также поздравил То Лама с избранием на пост президента. Путин подчеркнул, что ему приятно это сделать лично.

Каждый хочет сфотографироваться: Aurus Путина вызвал восторг во Вьетнаме
Каждый хочет сфотографироваться: Aurus Путина вызвал восторг во Вьетнаме

Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама. Также Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов. Как сообщалось ранее, Путин прибыл в президентский дворец в столице Вьетнама — Ханое. Его встретил лидер республики То Лам.

Иван Косицын
  • Новости
  • День Победы
  • Путин
  • вьетнам
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров