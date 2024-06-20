Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы
Путин пригласил То Лама на празднование 80-летия Победы в Москве
Владимир Путин и То Лам. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В начале переговоров глава государства указал, что повестка обширная.
"Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", — сказал Путин.
Глава российского государства также поздравил То Лама с избранием на пост президента. Путин подчеркнул, что ему приятно это сделать лично.
Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в данную азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ проведёт переговоры со всеми четырьмя руководителями Вьетнама. Также Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов. Как сообщалось ранее, Путин прибыл в президентский дворец в столице Вьетнама — Ханое. Его встретил лидер республики То Лам.