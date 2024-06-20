Путин пригласил президента Вьетнама на празднование 80-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Вьетнама То Лама на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. В начале переговоров глава государства указал, что повестка обширная.

"Рассчитываю, что сможем обсудить все актуальные вопросы развития наших двусторонних отношений", — сказал Путин.

Глава российского государства также поздравил То Лама с избранием на пост президента. Путин подчеркнул, что ему приятно это сделать лично.