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20 июня, 08:42

Путин заявил о готовности наладить долгосрочные поставки углеводородов во Вьетнам

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Фам Минь Чинем в Ханое. Российский лидер уточнил, что речь идёт в том числе о сжиженном природном газе.

"Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", — сказал Путин.

Президент напомнил, что у России и Вьетнама эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики, а при содействии нашей страны в азиатской республике были построены многие объекты электрогенерации.

Визит Путина во Вьетнам сочли успехом "бамбуковой дипломатии"
Визит Путина во Вьетнам сочли успехом "бамбуковой дипломатии"

Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. Также лидер РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

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Life.ru

Марина Калегина
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