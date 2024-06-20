Путин заявил о готовности наладить долгосрочные поставки углеводородов во Вьетнам

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Фам Минь Чинем в Ханое. Российский лидер уточнил, что речь идёт в том числе о сжиженном природном газе.

"Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", — сказал Путин.

Президент напомнил, что у России и Вьетнама эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики, а при содействии нашей страны в азиатской республике были построены многие объекты электрогенерации.