Путин заявил о готовности наладить долгосрочные поставки углеводородов во Вьетнам
Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром республики Фам Минь Чинем в Ханое. Российский лидер уточнил, что речь идёт в том числе о сжиженном природном газе.
"Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", — сказал Путин.
Президент напомнил, что у России и Вьетнама эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики, а при содействии нашей страны в азиатской республике были построены многие объекты электрогенерации.
Напомним, что 19 июня Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Это пятая поездка Путина в эту азиатскую страну на высшем государственном посту. Лидер РФ уже провёл переговоры с президентом Вьетнама То Ламом. Также лидер РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.
Life.ru