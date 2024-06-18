Объятия и улыбки: Появилось видео тёплой встречи Путина с Ким Чен Ыном в Пхеньяне

Появилось видео встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Северокорейский лидер встретил российского коллегу у трапа самолёта. Главы государств немного поговорили, а затем сели в автомобиль Aurus и уехали.

Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном по прибытии в Пхеньян. Видео © Life.ru

Напомним, Путин менее часа назад прибыл в столицу КНДР Пхеньян. Это второй визит российского лидера в Северную Корею. Первая поездка состоялась в 2000 году. Тогда Путин встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.