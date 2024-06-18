Объятия и улыбки: Появилось видео тёплой встречи Путина с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Появилось видео встречи Путина с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Появилось видео встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Северокорейский лидер встретил российского коллегу у трапа самолёта. Главы государств немного поговорили, а затем сели в автомобиль Aurus и уехали.
Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном по прибытии в Пхеньян. Видео © Life.ru
Напомним, Путин менее часа назад прибыл в столицу КНДР Пхеньян. Это второй визит российского лидера в Северную Корею. Первая поездка состоялась в 2000 году. Тогда Путин встречался с отцом нынешнего лидера Северной Кореи — Ким Чен Иром и они приняли совместную декларацию о сотрудничестве двух стран.
Основная программа визита Путина в столицу КНДР намечена на завтра, 19 июня. В частности, завтра состоятся переговоры в различных форматах, в том числе в расширенном составе, и неформальное общение глав государств. В программу также включены торжественный концерт в честь визита Путина и государственный приём. К слову, в Пхеньяне вовсю подготовились к визиту российского лидера — Life.ru публиковал фоторепортаж из столицы КНДР перед приездом Путина.
Life.ru / Андрей Тишин