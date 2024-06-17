Ушаков рассказал о насыщенной программе визита Путина в Северную Корею

Содержательная часть государственного визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику запланирована на 19 июня. Она будет состоять из переговоров и личной беседы главы РФ с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном с глазу на глаз. Об этом представителям прессы сообщил помощник руководителя РФ по международным делам Юрий Ушаков.

"Этот визит пройдёт формально в течение двух дней, но 18 июня президент, собственно, только поздно вечером прилетит в Пхеньян, а вся содержательная часть состоится 19 июня. Тут и переговоры в различных форматах, в том числе и расширенный состав, и неформальное общение лидеров", — сообщил он.

Помощник президента добавил, что в программу включён торжественный концерт в честь визита российского лидера и государственный приём, а также уже ставшее традиционным возложение венка к Монумента освобождения Корейского полуострова советскими солдатами от японской оккупации. Владимир Путин и Ким Чен Ын планируют обсудить широкий спектр вопросов, в том числе перспективы развития отношений наших стран, повестку в сфере экономики, безопасности и международного сотрудничества, и рассмотрят "дорожную карту" восстановления гуманитарных связей, которые пришлось заморозить из-за пандемии CoViD-19.

По итогам встречи главы стран подпишут ряд документов, которые пока что находятся на этапе проработки. В частности, речь идёт о перспективе заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который может заменить основные соглашения, регулирующие взаимоотношения России и КНДР, подписанные ещё в 1961, 2000 и 2001 годах, объяснил представитель Кремля.

В поездке в Пхеньян главу России будет сопровождать делегация из российских чиновников высшего ранга. В неё вошли: руководитель российского МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, глава Минобороны Андрей Белоусов с заместителем Алексеем Криворучко, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.