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Регион
17 июня, 11:05

В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР

Визит Путина в КНДР состоится 18–19 июня, во Вьетнам — 19–20 июня

Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР состоится 18–19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — оповестили в Кремле.

А уже 19–20 июня Путин приедет во Вьетнам. В Ханое российский лидер встретится с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", говорится в сообщении Кремля.

Южная Корея будет внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Южная Корея будет внимательно следить за визитом Путина в КНДР

В плотном расписании Владимира Путина на этой неделе есть и один российский регион: президент намерен 18 июня посетить Якутск с рабочим визитом, где сможет оценить достижения и перспективы развития региона, в том числе в IT-сфере.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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