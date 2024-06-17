В Кремле назвали дату визита Путина в КНДР

Государственный визит президента России Владимира Путина в КНДР состоится 18–19 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"По приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына президент Российской Федерации Владимир Путин 18–19 июня 2024 года посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику", — оповестили в Кремле.

А уже 19–20 июня Путин приедет во Вьетнам. В Ханое российский лидер встретится с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

"Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня", — говорится в сообщении Кремля.