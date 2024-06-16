Южная Корея будет внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын на территории космодрома Восточный в 2023 году. Обложка © Владимир Смирнов / ТАСС
Власти Южной Кореи будут следить за визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в КНДР и проанализируют все важные и знаковые моменты. Такое заявление сделал начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин.
"Мы внимательно и всецело проанализируем результаты визита президента Путина в Северную Корею, проанализируем, что из этого риторика, а что имеет практическую сторону", — сказал он в интервью Yonhap News, отметив, что Москве необходимо понимать, кто после окончания СВО будет "для неё важнее" — Сеул или Пхеньян.
Как уже рассказывал Life.ru, недавно стало известно о планах президента попутешествовать этим летом. Глава государства, по данным источников в дипломатических кругах, заявил, что намерен посетить Северную Корею и Вьетнам. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора говорил, что к визиту российского лидера в КНДР уже начали готовиться.