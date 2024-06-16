Южная Корея будет внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Власти Южной Кореи будут следить за визитом президента Российской Федерации Владимира Путина в КНДР и проанализируют все важные и знаковые моменты. Такое заявление сделал начальник управления национальной безопасности президентской администрации Чан Хо Чжин.

"Мы внимательно и всецело проанализируем результаты визита президента Путина в Северную Корею, проанализируем, что из этого риторика, а что имеет практическую сторону", — сказал он в интервью Yonhap News, отметив, что Москве необходимо понимать, кто после окончания СВО будет "для неё важнее" — Сеул или Пхеньян.