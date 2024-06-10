Песков: Кремль сообщит, когда Путин поедет в КНДР

Кремль сообщит, когда президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит КНДР или Вьетнам. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о планах российского лидера отправиться к иностранным коллегам.

"Зарубежные визиты президента мы объявляем по согласованию с нашими зарубежными партнёрами, с руководством тех стран, которые президент посещает. Поэтому, когда время настанет, мы будем делать соответствующие объявления", — сказал Песков.